https://news.day.az/showbiz/1750255.html Названы комментаторы «Евровидения – 2025» от Азербайджана Стали известны имена комментаторов, которые будут вести эфир международного конкурса песни "Евровидение - 2025" в Азербайджане. Как передает Day.Az, комментаторами нынешнего конкурса от Азербайджана станут музыкальный продюсер, музыкант и педагог Эльнара Халилова, а также теле- и радиоведущий Ага Надиров.
Названы комментаторы «Евровидения – 2025» от Азербайджана
Стали известны имена комментаторов, которые будут вести эфир международного конкурса песни "Евровидение - 2025" в Азербайджане.
Как передает Day.Az, комментаторами нынешнего конкурса от Азербайджана станут музыкальный продюсер, музыкант и педагог Эльнара Халилова, а также теле- и радиоведущий Ага Надиров.
69-й международный конкурс песни "Евровидение" будет проходить с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель, нашу страну представит группа Mamagama. Коллектив из Азербайджана выступит 13 мая во второй части первого полуфинала под номером 10.
Конкурс будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения.
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