Названы комментаторы «Евровидения – 2025» от Азербайджана

Стали известны имена комментаторов, которые будут вести эфир международного конкурса песни "Евровидение - 2025" в Азербайджане.

Как передает Day.Az, комментаторами нынешнего конкурса от Азербайджана станут музыкальный продюсер, музыкант и педагог Эльнара Халилова, а также теле- и радиоведущий Ага Надиров.

69-й международный конкурс песни "Евровидение" будет проходить с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель, нашу страну представит группа Mamagama. Коллектив из Азербайджана выступит 13 мая во второй части первого полуфинала под номером 10.

Конкурс будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения.