Италия призвала АБР усилить роль в механизмах распределения рисков

Италия призывает Азиатский банк развития (АБР) принимать более активное участие в развертывании механизмов распределения рисков.

Об этом сказал управляющий АБР из Италии Фабио Панетта, выступая на бизнес-сессии управляющих АБР, сообщает спецкорреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

"Мы призываем АБР принимать более активное участие в продвижении реформ политики и развертывании финансовых инструментов, таких как смешанные финансовые гарантии и механизмы распределения рисков, для разблокирования большего участия частного сектора. Опираясь на опыт своего председательства в G7, Италия подчеркивает важность понимания экономических последствий использования искусственного интеллекта и продвижения рекомендаций по политике, которые обеспечивают баланс между инновациями и управлением рисками", - сказал он.

Панетта отметил, что цифровая трансформация все больше формирует производительность и рост во всем мире.

"Италия поддерживает обязательство АБР использовать цифровые технологии, включая искусственный интеллект, для повышения внутренней эффективности и решения проблем развития. Эффективные трансграничные платежные системы остаются стратегическим приоритетом для Италии и Европы, поскольку они необходимы для содействия торговле, обеспечения денежных переводов, продвижения финансовой доступности и поддержания экономического роста", - отметил он.

Панетта сказал, что как член-основатель АБР Италия рассматривает это событие не только как возможность укрепить сотрудничество между странами, но и как платформу для продвижения инклюзивного и перспективного глобального роста.

"Италия приветствует возросшее внимание АБР к несуверенным операциям в 2024 году, признавая жизненно важный вклад частного сектора в предоставление инновационных и масштабируемых решений для развития. Итальянские компании, обладающие известным опытом в области инжиниринга, дизайна, промышленных инноваций и многих других секторов, обладают уникальными возможностями для внесения значимого и постоянного вклада в приоритеты развития региона", - сказал он.