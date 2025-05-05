https://news.day.az/world/1750219.html Мощное землетрясение в Чили В Чили зафиксировали мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Подземные толчки произошли к юго-востоку от города Саламанка с населением более 13 тысяч человек.
Мощное землетрясение в Чили
В Чили зафиксировали мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки произошли к юго-востоку от города Саламанка с населением более 13 тысяч человек. Эпицентр располагался в 18 километрах к населенному пункту, очаг залегал на глубине 79 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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