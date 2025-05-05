130-летняя годовщина со дня рождения Ахмеда Джавада

Ахмед Джавад - выдающийся мастер слова, обладающий уникальным стилем в истории азербайджанской литературно-художественной мысли. Его пропитанное духом свободы творчество отражает верность идеалам независимости своего народа и глубоко пронизано национальной идеологией. Стихотворения поэта, ярко воспевающего атрибуты Азербайджана, являются великолепным поэтическим отражением глубокого патриотизма и прививают любовь к суверенитету.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня день рождения видного представителя азербайджанской литературы, известного поэта, просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.

В 2022 году по соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева циклом мероприятий в нашей стране было отмечено 130-летие со дня рождения Ахмеда Джавада.

Ахмед Джавад (полное имя - Джавад Мухаммедали оглу Ахундзаде) родился в 1892 году в селе Сейфали Шамхорского уезда Гянджинской губернии в семье крестьянина. Получив начальное образование в местной моллахане, он продолжил обучение в школе Гянджинского благотворительного общества и Гянджинской духовной семинарии, глубоко изучил арабский и персидский языки, восточную литературу.

В Стамбуле Ахмед Джавад вступил в "Кавказский отряд добровольцев" (1912), в составе которого принимал активное участие в боях против иноземных захватчиков. Марш на слова его известного стихотворения "Чырпынырды Гара дениз..." ("Бушевало Черное море..."), прозвучавший в Великом Меджлисе Турции (1914), завоевал невиданную популярность.

Некоторое время он был заместителем председателя благотворительного общества, созданного доктором Хосровбеком Султанбековым, принимал активное участие в деятельности этого общества на передней линии фронта на Северном Кавказе, в Карсе, Ардахане, Эрзеруме, Стамбуле, Грузии и Дагестане.

Одновременно он активно занимался журналистской деятельностью, его статьи и фронтовые заметки регулярно публиковались в Тифлисской и Бакинской печати (1914-1915).

В 1916-1918 годах в составе азербайджанской делегации совершал поездки в Турцию.

Первые сборники стихов Ахмеда Джавада "Гошма" (1916) и "Далга" (1919), а также учебник по морфологии и синтаксису турецкого языка ("Тюрк дилинин сэрф ве нэхви", 1919) были опубликованы в Баку.

Ахмед Джавад является автором государственного гимна Азербайджанской Демократической Республики. Сегодня этот гимн является государственным гимном независимой Азербайджанской Республики.

Принимал активное участие в создании Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет).

В последующие годы работал учителем русского и тюркского азербайджанского языков и директором школы в селе Хулуг Гусарского района (1920), заведующим отделом народного просвещения Губинского района (1920-1922).

В 1922-1927 годах учился на историко-филологическом факультете Азербайджанского высшего педагогического института, одновременно был преподавателем в техникуме им. Н.Нариманова.

В 1924-1926 годах работал ответственным секретарем Общества советских писателей Азербайджана. В это время его арестовали за стихотворение "Гёйгёль".

В 1927 году был направлен на работу в Закавказский институт хлопководства в качестве преподавателя, однако и здесь его не оставляют в покое, начинаются преследования за стихи, опубликованные в сборнике "Истиглал", изданном в Турции.

В последующие годы (1930-1933) Ахмед Джавад работал в Гянджинском сельскохозяйственном институте в качестве преподавателя, а затем - доцента кафедры русского и азербайджанского языков, после возглавлял эту кафедру.

В 1933 году ему присваивается звание профессора. После этого поэт работает на должности заведующего литературным отделом Гянджинского драматического театра.

В 1934 году Ахмед Джавад возвращается в Баку. Вначале он работает в качестве редактора отдела переводов в издательстве "Азернешр", а в 1935-1936 годах - заведующим отделом документальных фильмов на киностудии "Азербайджанфильм".

В марте 1937 года поэт был удостоен первой премии на конкурсе, объявленном для перевода поэмы Шоты Руставели "Витязь в тигровой шкуре" на азербайджанский язык.

Спустя два месяца он был арестован, а 12 октября 1937 года - расстрелян. Лишь через 18 лет его оправдали ввиду отсутствия состава преступления в "деле".

После этого выходят в свет его книги "Шеирлер" (1958), "Сен аглама, мен агларам" (1991), а также переводы "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле (1961), трагедии "Отелло" и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира (1962), поэма Шоты Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (1978).

Постановлением Кабинета Министров от 7 мая 2019 года Ахмед Джавад включен в список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием Азербайджанской Республики.