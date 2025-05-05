Замминистра экономики отметил динамичный рост ненефтегазового сектора в Азербайджане

За последние 5 лет ненефтегазовый сектор Азербайджана реально вырос на 25,9 процента, а добавленная стоимость, созданная в ненефтегазовой промышленности, выросла в 1,5 раза.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он отметил, что промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, в январе-марте 2025 года было произведено промышленной продукции на 15,8 миллиарда манатов.

"Производство продукции в ненефтегазовом секторе выросло на 3,5 процента",- добавил он.