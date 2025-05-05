Илон Маск выступил за замену госслужащих ИИ

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск заявил, что искусственный интеллект мог бы выполнять некоторые задачи, которыми сейчас занимаются госслужащие.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Он назвал правительство США неэффективным и заявил, что искусственный интеллект должен взять на себя функции, которые сейчас выполняют некоторые государственные служащие", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, Маск выразил такое мнение в ходе закрытой сессии Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. На ней также обсуждалась работа его компаний SpaceX и Neuralink.