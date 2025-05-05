https://news.day.az/economy/1750226.html В Баку обсуждают развитие фармацевтики - ФОТО В Баку проходит мероприятие под названием "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" (ФОТО) Как сообщает Day.Az, в мероприятии, проходящем в Центре Гейдара Алиева, принимают участие руководители государственных структур, послы и представители Европейских фармацевтических компаний. Новость обновляется
В Баку обсуждают развитие фармацевтики - ФОТО
В Баку проходит мероприятие под названием "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" (ФОТО)
Как сообщает Day.Az, в мероприятии, проходящем в Центре Гейдара Алиева, принимают участие руководители государственных структур, послы и представители Европейских фармацевтических компаний.
Новость обновляется
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