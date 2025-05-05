В Баку обсуждают развитие фармацевтики

В Баку проходит мероприятие под названием "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" (ФОТО)

Как сообщает Day.Az, в мероприятии, проходящем в Центре Гейдара Алиева, принимают участие руководители государственных структур, послы и представители Европейских фармацевтических компаний.

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