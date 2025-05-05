Останется ли Писториус на посту министра обороны ФРГ?

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список своих представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Борис Писториус сохранит за собой пост главы Минобороны.

СДПГ получит в новом кабинете, как и Христианско-демократический союз (ХДС), семь министерских портфелей. Ранее стало известно о том, что лидер партии Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов. Бывшая судья Штефани Хубиг будет назначена министром юстиции, экс-председатель Бундестага Бербель Бас - министром труда и социальных дел, бывший уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер - министром окружающей среды, замглавы парламентской фракции Верена Хуберц - министром строительства, депутат Реем Алабали-Радован - министром экономического развития. Кроме того, Элизабет Кайзер станет госминистром, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции, Натали Павлик - уполномоченной по восточным землям.

Позднее в понедельник СДПГ и консервативный блок ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) подпишут коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового кабинета министров ФРГ. 6 мая в Бундестаге пройдет избрание нового канцлера, которым станет лидер ХДС Фридрих Мерц. В тот же день новое правительство будет приведено к присяге. Ранее ХДС и ХСС уже назвали своих представителей, которые станут министрами.