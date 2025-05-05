АБР готов выделить до $10 млрд на амбициозный проект
Азиатский банк развития (АБР) готов выделить до 10 миллиардов долларов на реализацию проекта Энергетической сети АСЕАН, заявил президент АБР Масаато Канда на церемонии открытия заседания Совета управляющих в Милане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы стоим на переднем крае энергетической революции благодаря таким инициативам, как Энергетическая сеть АСЕАН, которая модернизирует и объединит энергосистемы стремительно развивающихся экономик Юго-Восточной Азии. АБР готов выделить до 10 миллиардов долларов на воплощение этой идеи в реальность", - подчеркнул он.
Канда отметил, что банк наращивает инвестиции в устойчивую инфраструктуру, восстановление и защиту экосистем, а также помощь уязвимым сообществам в адаптации к миру, подверженному всё более серьёзным климатическим и экологическим рискам.
"Мы активно инвестируем в цифровизацию. Доступ к надежным, доступным и безопасным цифровым услугам - это основа новых возможностей. Поддержка АБР в области цифровых технологий помогает миллионам людей получить доступ к формальным финансовым услугам, модернизирует платежные платформы и способствует внедрению национальных цифровых удостоверений личности в странах Тихоокеанского региона и за его пределами. Это снижает издержки, повышает прозрачность и укрепляет доверие", - отметил президент банка.
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