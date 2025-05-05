Президент АБР выделил четыре стратегических направления для изменений

Мы находимся на переломном этапе истории, и у нас нет учебника, который подскажет, как действовать в этой ситуации.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масаато Канда, выступая на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих АБР в Милане.

"Мы должны признать, что не обладаем всеми ответами. Но мы и не начинаем с нуля. Экономический рост остаётся устойчивым благодаря сильному внутреннему спросу. Торговля и экономическая интеграция углубляются - как внутри региона, так и с ключевыми партнёрами в Европе и по всему миру. Цепочки поставок диверсифицируются. Цифровая связность ускоряется. Инновации процветают", - отметил он.

По словам Канды, регион Азии и Тихоокеанского бассейна обладает огромным потенциалом.

"При правильных действиях мы можем превратить этот потенциал в устойчивый прогресс. Неопределенность - это не повод отступать. Это призыв к действию. Она побуждает нас быть смелее, двигаться быстрее и работать более слаженно, чем когда-либо. Мы обязаны использовать эту возможность, чтобы изменить жизни людей к лучшему и обеспечить светлое будущее для следующих поколений. Чтобы двигаться вперёд, мы должны решать стоящие перед нами вызовы с ясностью и решимостью", - подчеркнул глава АБР.

Он выделил четыре ключевых направления, которые, по мнению АБР, имеют решающее значение для осуществления трансформационных изменений.

"Во-первых, уязвимость наших продовольственных систем требует срочных действий. Пандемия, засухи, наводнения и глобальные сбои поставок ставят под угрозу продовольственную безопасность и обрекли миллионы людей на бедность и голод.

Во-вторых, цифровое неравенство отрезает миллионы людей от возможностей. Технологии способны улучшить доступ к образованию, финансам, рынкам и госуслугам, но слишком многие всё ещё исключены из цифровой экономики.

В-третьих, как никогда актуальна необходимость перехода к устойчивым энергетическим системам. Развивающимся экономикам нужны стабильные, чистые и доступные источники энергии для обеспечения роста.

В-четвертых, последствия повышения уровня моря, нехватки воды, экстремальной жары и стихийных бедствий ставят под угрозу достигнутые результаты развития. Повышение устойчивости к изменению климата требует новых подходов, решений и финансовых инструментов, направленных на защиту женщин, беднейших слоёв населения и наиболее уязвимых групп", - заявил Масаато Канда.