Вооруженное нападение на полицейских в Махачкале

В Махачкале произошло вооруженное нападение на полицейских - по последним данным, двое из нападавших убиты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм

Ранена 12-летняя девочка. Оставшиеся двое убийц на машине ДПС носятся по городу, за ними идет охота.