https://news.day.az/world/1750384.html

Вооруженное нападение на полицейских в Махачкале - ВИДЕО

В Махачкале произошло вооруженное нападение на полицейских - по последним данным, двое из нападавших убиты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранена 12-летняя девочка. Оставшиеся двое убийц на машине ДПС носятся по городу, за ними идет охота.