https://news.day.az/world/1750384.html Вооруженное нападение на полицейских в Махачкале - ВИДЕО В Махачкале произошло вооруженное нападение на полицейских - по последним данным, двое из нападавших убиты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранена 12-летняя девочка. Оставшиеся двое убийц на машине ДПС носятся по городу, за ними идет охота.
Вооруженное нападение на полицейских в Махачкале - ВИДЕО
В Махачкале произошло вооруженное нападение на полицейских - по последним данным, двое из нападавших убиты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранена 12-летняя девочка. Оставшиеся двое убийц на машине ДПС носятся по городу, за ними идет охота.
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