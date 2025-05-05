Азербайджанский бизнес получит новые возможности на рынке Беларуси

Сегодня подписаны важные документы коммерческой направленности. При этом особое значение имеет документ, подписанный KOBİA с Товарной биржей Беларуси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в кулуарах бизнес-форума "Азербайджан-Беларусь" в Баку.

"Мы считаем, что посредством KOBİA и при поддержке AZPROMO наши компании смогут участвовать в тендерах, крупных торговых операциях по купле-продаже в Беларуси. Это практический шаг, который внесет большой вклад в рост двусторонних торговых отношений", - отметил он.