Лавров едет сажать Ереван на место?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время посетит Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД Армении.

Пресс-секретарь Ани Бадалян отметила, что точная дата визита будет сообщена ближе к его проведению.

Стоит напомнить, что последний визит Лаврова в Ереван состоялся в мае 2021 года, и с тех пор ситуация между Арменией и Россией только ухудшилась. Армянские власти за это время не упустили случая пойти на уступки Западу, все более ясно демонстрируя свою готовность отдалиться от России.

Ереван то критиковал ОДКБ, то заигрывал (и продолжает заигрывать) с ЕС, обсуждая возможность участия в различных инициативах, то принимал участие в учениях США или НАТО. Все это на фоне того, что российская помощь, да и вообще поддержка Москвы, были для Армении решающими на протяжении последних десятилетий. Потом Пашинян сдал немного назад и начал политику сидения на двух стульях, на что в Москве тоже реагировали негативно. Заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук за последние месяцы несколько раз напоминал армянским властям, что такая политика Армению никуда не приведет.

Сейчас Лавров, вероятно, едет в Армению, чтобы более доходчиво объяснить Еревану то, что говорил Оверчук.