Бизнесмены Азербайджана и Беларуси подписали ряд соглашений - ФОТО
В рамках состоявшегося в Баку бизнес-форума между Азербайджаном и Беларусью подписан ряд соглашений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам мероприятия были подписаны следующие документы:
- меморандум между Белорусской универсальной товарной биржей и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана;
- три договора на поставку продукции между компаниями "Мостовдрев" и "Сосна";
- договор на поставку продукции компании "Камволь" и "Smart Style";
- договор на поставку продукции компании "Спартак" и AZNUR;
- соглашение о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и AZNUR;
- соглашения о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и "Araz Supermarket";
- соглашения о намерениях между "Марк Формель" и "N-Qrup".
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