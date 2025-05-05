https://news.day.az/world/1750321.html Симонян назвал Кочаряна шпионом "Считаю, что Роберт Кочарян в Республике Армения является человеком со статусом шпиона России. Это мое мнение, я политический деятель и имею право делать политические заявления". Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
Симонян назвал Кочаряна шпионом
"Считаю, что Роберт Кочарян в Республике Армения является человеком со статусом шпиона России. Это мое мнение, я политический деятель и имею право делать политические заявления".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
Симонян назвал Кочаряна политическим деятелем, обслуживающим интересы другого государства и предоставляющим услуги в этом направлении.
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