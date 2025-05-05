Симонян назвал Кочаряна шпионом

"Считаю, что Роберт Кочарян в Республике Армения является человеком со статусом шпиона России. Это мое мнение, я политический деятель и имею право делать политические заявления".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Симонян назвал Кочаряна политическим деятелем, обслуживающим интересы другого государства и предоставляющим услуги в этом направлении.