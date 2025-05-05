Иран заявил о готовности провести встречу с «евротройкой»

Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам дипломата, встреча должна была состояться в Риме, однако была отменена из-за переноса переговоров с США. "Мы к такой встрече готовы, нам надо договориться о сроках", - сказал Багаи.