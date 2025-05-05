Грузия и АБР обозначили проект Black Sea Cable как стратегический

Проект Black Sea Cable, предусматривающий поставку "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу, входит в число приоритетных направлений сотрудничества Грузии с Азиатским банком развития (АБР), заявил министр финансов Грузии, управляющий АБР от этой страны Лаша Хуцишвили, выступая на бизнес-сессии АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

"Обеспечение энергетической безопасности и независимости за счёт увеличения производства возобновляемой энергии, надёжность энергоснабжения через системы накопления энергии, расширение инфраструктуры передачи и подключения, в том числе за счёт предстоящего проекта подводного электроэнергетического кабеля через Чёрное море, развитие транспортной, цифровой, водной и муниципальной инфраструктуры, реформирование корпоративного управления, инвестиции в человеческий капитал и внедрение инноваций, таких как искусственный интеллект - всё это является частью нашей повестки дня", - отметил он.

Хуцишвили подчеркнул, что 58-е ежегодное собрание АБР предоставляет отличную возможность для диалога, установления деловых связей и поиска новых партнёрств.

"Грузия проявила исключительную устойчивость в достижении своих целей развития. С начала пандемии постоянными были только неопределённости, но они проявлялись в разных формах. Средний экономический рост Грузии за последние четыре года составил более 9,5% в год и продолжает уверенный старт в 2025 году. Наши политические приоритеты в условиях неопределённости - это сохранение макроэкономической стабильности, готовность к возможному завершению временных положительных факторов, снижение негативных последствий и обеспечение устойчивости масштабных инвестиционных проектов и структурных реформ, а также реагирование на геополитические вызовы", - добавил министр.

Он также отметил, что Грузия продолжает успешное сотрудничество с АБР в рамках диверсифицированного портфеля проектов на сумму около 5,1 млрд долларов, охватывающего как государственный, так и частный секторы.

"Мы уверены в дальнейшем сотрудничестве с АБР в приоритетных для Грузии направлениях", - заключил Хуцишвили.