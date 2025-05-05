Великобритания призывает АБР к упреждающим мерам перед возможными кризисами

Великобритания хочет видеть более упреждающий подход со стороны Азиатского банка развития (АБР) в преддверии кризисов - например, заранее согласованное финансирование, поддержку устойчивой инфраструктуры и систему мониторинга заболеваний, заявила Кэтрин Уэст, управляющая АБР от Великобритании, выступая на бизнес-сессии управляющих банка, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

"Мы хотим видеть банк, который будет более эффективным, масштабным и способным помогать в мобилизации финансирования для борьбы с изменением климата и бедностью, а также для ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития ООН. АБР уже продемонстрировал инновационный подход в рамках пересмотра политики достаточности капитала, что позволило ежегодно высвобождать по 10 миллиардов долларов финансирования до 2030 года", - отметила она.

Уэст подчеркнула, что Великобритания приветствует амбициозный план по использованию этих дополнительных средств в ближайшие годы.

"Чтобы укрепить лидерские позиции АБР и его ориентированность на нужды клиентов, мы ожидаем, что банк будет активнее привлекать капитал с частных рынков, при этом сохраняя приверженность ранее согласованным целям. АБР не должен терять фокус на задачах, одобренных Советом управляющих. Мы ожидаем, что банк будет сосредоточен на реализации утверждённых стратегий, в том числе по следующим приоритетным направлениям: во-первых, устойчивость. Борьба с бедностью и обеспечение глобальной продовольственной безопасности остаются ключевыми задачами для правительства Великобритании, и мы поддерживаем акцент банка на уязвимых странах региона, где сосредоточена крайняя нищета. Во-вторых - климат и охрана природы, в-третьих - мобилизация частного капитала, в-четвёртых - институциональные реформы и повышение эффективности", - заявила Уэст.