https://news.day.az/society/1750195.html Дождливая погода стала причиной ДТП в Сураханы - ФОТО В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась на улице Ильгара Мусаева.
Дождливая погода стала причиной ДТП в Сураханы - ФОТО
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась на улице Ильгара Мусаева.
По предварительным данным, в условиях дождливой погоды и скользкой дороги водитель автомобиля марки Mercedes потерял контроль над управлением, в результате чего машина врезалась в металлическое ограждение.
Автомобиль получил серьёзные повреждения.
По факту происшествия начато расследование.
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