Дождливая погода стала причиной ДТП в Сураханы

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась на улице Ильгара Мусаева.

По предварительным данным, в условиях дождливой погоды и скользкой дороги водитель автомобиля марки Mercedes потерял контроль над управлением, в результате чего машина врезалась в металлическое ограждение.

Автомобиль получил серьёзные повреждения.

По факту происшествия начато расследование.