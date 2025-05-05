Страны НАТО боятся ограничения США по военным операциям

Страны восточного фланга НАТО выражают обеспокоенность по поводу возможного ограничения США их права в принятии решений при проведении военных операций. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в прибалтийских странах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, это опасение связано с потенциальным контролем США над использованием поставляемого вооружения. Американский военный чиновник, оставшийся неназванным, подтвердил обоснованность этих опасений.

Журнал также цитирует представителя центральноевропейской страны, отмечающего работу над созданием автономных военных систем, не требующих внешнего контроля и исключающих вмешательство третьей стороны, такой как США, в процесс принятия решений. Этот тренд, по мнению источника, способствует росту конкуренции на европейском рынке вооружений.

"Ведется работа в направлении создания военных систем "без обязательств". Это устраняет возможность для вмешательства в решения стран со стороны властей страны - производительницы техники, например, США", - говорится в материале.