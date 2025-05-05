https://news.day.az/hitech/1750245.html В Баку назвали ведущий научный центр в области фармацевтических исследований Фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского университета (АМУ) стал ведущим научно-исследовательским центром Республики в области фармацевтики.
В Баку назвали ведущий научный центр в области фармацевтических исследований
Фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского университета (АМУ) стал ведущим научно-исследовательским центром Республики в области фармацевтики.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".
По словам министра, при поддержке Азербайджанского научного фонда с целью проведения научных исследований при кафедре фармацевтической химии АМУ создана современная фармацевтическая лаборатория.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре