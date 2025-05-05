В Баку назвали ведущий научный центр в области фармацевтических исследований

Фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского университета (АМУ) стал ведущим научно-исследовательским центром Республики в области фармацевтики.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

По словам министра, при поддержке Азербайджанского научного фонда с целью проведения научных исследований при кафедре фармацевтической химии АМУ создана современная фармацевтическая лаборатория.

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