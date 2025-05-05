Трамп поручил вновь открыть тюрьму Алькатрас

Президент США Дональд Трамп поручил федеральному бюро тюрем перестроить и вновь открыть тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на платформе Truth Social.

"Когда мы были более серьезной нацией в прошлом, мы без колебаний сажали в тюрьму самых опасных преступников и держали их подальше от всех, кому они могли причинить вред", - написал Трамп.

В федеральной тюрьме Алькатрас до ее закрытия в 1963 г. содержались известные американские преступники, например, Аль Капоне. Сейчас это одно из самых популярных туристических мест в Сан-Франциско. Алькатрас считался самой надежной тюрьмой в США из-за расположения на острове, холодных вод и сильных течений. Официально не было зарегистрировано ни одного успешного побега из Алькатраса, хотя пятеро заключенных числятся пропавшими без вести и предположительно утонувшими.

Алькатрас был закрыт, потому что продолжать работу было нерентабельно. Его эксплуатация обходилась почти в три раза дороже, чем любой другой федеральной тюрьмы.