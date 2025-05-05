Тарана Мурадова приняла участие в Фестивале балетных школ тюркского мира в Анкаре

В Анкаре прошел Фестиваль государственных балетных школ тюркского мира, который организован с целью сохранения общего культурного наследия и передачи его будущим поколениям. В его рамках состоялась конференция с участием деятелей искусства Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, который представила проректор по международным связям Бакинской хореографической академии, народная артистка Тарана Мурадова, сообщает Day.Az.

"Важно сблизить хореографическую культуру тюркских стран в деле сохранения и передачи будущим поколениям культуры и традиции наших народов, имеющих общую историю, язык и религию. Для этого необходима разработка единых программ в области хореографии, национальных танцев и балета, включение их в репертуар театров тюркского мира, создание условий для молодых талантов творческой реализации в рамках единого пространства", - сказала Trend Life Тарана Мурадова

В рамках фестиваля в концертном зале Государственной консерватории Анкары при Университете Хаджеттепе также состоялась "Ночь современного и народного танца" с участием воспитанников балетных и хореографических школ Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.