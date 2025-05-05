Шпион, выйди вон

Автор: Зульфугар Ибрагимов

У армянских реваншистов сегодня достаточно поводов для истерик. Самый большой поднялся вокруг высказываний спикера парламента Алена Симоняна в адрес главаря "карабахской мафии" Роберта Кочаряна. В беседе с журналистами Симонян назвал последнего российским шпионом.

"Считаю, что Роберт Кочарян в Республике Армения является человеком со статусом шпиона России. Это мое личное мнение. Я - политический деятель и обладаю свободой политических заявлений. Он - обслуживающий интересы России и представляющий услуги в этом направлении политический деятель. Когда ты делаешь заявления, которые полностью совпадают с российскими заявлениями, когда члены твоей фракции выступают с заявлениями, которые совпадают, то я могу делать подобные выводы. И не секрет, что сторонник Роберта Кочаряна - мэр Гюмри заявляет, что он видит Армению в союзном государстве с Россией и Беларусью, и такие примеры многочисленны", - цитируют Симоняна армянские СМИ.

Само собой, журналисты немедленно кинулись к Кочаряну, чтобы услышать его бесценное мнение по поводу прозвучавших обвинений.

Робик ответил устами своего офиса. Руководитель офиса Баграт Микоян назвал в ответ спикера "азербайджанским шпионом и турецким агентом". После чего объявил, что "комментировать выпады Симоняна отвратительно для любого армянина".

Прямо одно удовольствие наблюдать, как армянские бывшие и нынешние деятели подыскивают смачные определения друг другу, стараются побольнее ударить и поунизительнее пнуть.

Справедливости ради заметим, что, отвечая в понедельник на вопросы журналистов, Ален Симонян был сдержан в комментариях в адрес Баку, а если даже и допустил что-то чисто по велению "армянской души", то плевок в сторону Кочаряна все затмил. Журналистам стало не до Азербайджана, мирного договора и прочего. Какой мирный договор, когда назревает такая драка?

Несколько дней назад Кочарян в интервью армянскому СМИ разнес в пух и прах правление Никола Пашиняна, втоптал того в грязь и обвинил во всех провалах Армении. Симонян сегодня ответил за босса, парировав пространное обвинительное интервью одной фразой - "человек со статусом шпиона России". Это для Кочаряна куда чувствительнее, чем если бы на него вывалили ведро помоев. В Армении Кочарян всегда считался человеком России, выполняющим соответствующие указания. О нем как-то давно забыли, а теперь Симонян своим заявлением вновь заставил медиа обратиться к его бэкграунду.

Кочарян делает вид, что он выше всего этого и подсылает для ответа пешку. Однако вопрос, наверняка, не будет на этом закрыт, и Кочарян постарается забросать Симоняна тухлыми яйцами.

Кочарян с Симоняном вроде как хотели оскорбить друг друга, а вышло как-то очень правдоподобно. Особенно для Робика.

Одним словом, весело.