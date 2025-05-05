В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку - ВИДЕО
Премьер-министру Польши Дональду Туску бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий совместно с нидерландским коллегой Диком Схофом.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", передает Day.Az.
Инцидент произошел днем 5 мая во время мероприятий по случаю освобождения Нидерландов от нацистской оккупации в городе Вагенинген. Премьеры должны были вместе зажечь мемориальный огонь.
Во время церемонии кто-то из толпы бросил на сцену дымовую шашку, она упала под ноги Туску. Как отмечают, не похоже, что целились именно в него. После этого премьеров ненадолго вывели со сцены. Служба безопасности убрала шашку, и мероприятие продолжилось.
В толпе были активисты с плакатами в поддержку Палестины, а во время выступления министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса его перебивали пропалестинскими лозунгами. Пока неизвестно, связан ли инцидент с файером с теми же лицами.
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