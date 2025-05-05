В Баку состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялся концерт, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и музеем в честь 80-летия Победы над фашизмом, сообщает Day.Az.

На открытии минутой молчания была почтена память героев.

Директор музея, заслуженный деятель культуры Азербайджана, доктор искусствоведения Алла Байрамова, ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказали о вкладе выдающихся азербайджанских музыкантов, композиторов, исполнителей и преподавателей в победу в Великой Отечественной войне.

Студенты БМА Назрин Мамедова и Амина Мамедова выступили с докладом о роли Азербайджана в победе в войне 1941-1945 годов.

В программе прозвучали классические произведения и песни военных лет, посвященные героическим событиям того времени, в исполнении народной артистки, профессора БМА Ульвии Гаджибековой, солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, артистов Государственной хоровой капеллы Камиллы Имановой, Эльяра Алиева, Тофига Зейналова, Фархада Алекперова, артиста Академического театра оперы и балета Руслана Персана, выпускницы БМА Наргиз Мамедовой, музыканта Джавида Бабаева, а также студентов БМА Айши Мамедовой, Нигяр Новрузовой и Нармин Гюнешовой.

Зрителям были представлены стихи в прочтении посла мира, директора департамента гуманитарных и коммерческих проектов МГА "Европа-Азия", Института культуры мира (ЮНЕСКО), члена Ассоциации культуры Азербайджана Рената Ильязова и танец в исполнении солистов Центра татарской молодежи "Яшлек" Амины Ахмеджановой и Рауля Керимова.

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