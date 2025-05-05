Трамп заявил о введении 100-процентных пошлин на иностранное кино

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Торговому представительству Штатов ввести 100-процентные пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам президента США, американская киноиндустрия умирает из-за "согласованных действий других стран".

"Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются", - написал Дональд Трамп, назвав происходящее угрозой нацбезопасности.

Дональд Трамп также назвал происходящее с киноиндустрией в США "пропагандой".