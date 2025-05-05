https://news.day.az/showbiz/1750223.html Трамп заявил о введении 100-процентных пошлин на иностранное кино Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Торговому представительству Штатов ввести 100-процентные пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом. Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп заявил о введении 100-процентных пошлин на иностранное кино
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Торговому представительству Штатов ввести 100-процентные пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом.
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
По словам президента США, американская киноиндустрия умирает из-за "согласованных действий других стран".
"Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются", - написал Дональд Трамп, назвав происходящее угрозой нацбезопасности.
Дональд Трамп также назвал происходящее с киноиндустрией в США "пропагандой".
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