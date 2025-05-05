В одном из районов Баку ограничат подачу света

В Хатаинском районе в связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлена подача электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азериышыг".

Указывается, что 5 мая в зоне обслуживания Хатаинского управления электроснабжения и сбыта (ХУЭС) в связи с капитальным ремонтом 10-киловольтной кабельной линии электроснабжение будет отключено по предварительной заявке.

В связи с этим, с 14:00 в отдельных районах улиц Ашыг Алескера, Рахиба Мамедова, Мехти Гади и Худу Мамедова, а также в ряде общественных и торговых учреждений и некоторых жилищных строительных кооперативах будет ограничена подача электроэнергии.

После завершения ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.