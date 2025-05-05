Азербайджан отмечает день ковродела

Ковровое искусство Азербайджана обладает глубокой историей и отражает в своих загадочных узорах духовные ценности нашего народа, эстетические предпочтения, врожденный талант и философские концепции. Хотя традиции ковроткачества в нашей стране насчитывают сотни лет, День ковродела отмечается с 5 мая 2015 года в честь основания Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, профессиональный праздник ковроделов отмечается в знаменательный период, предшествующий дню рождения великого лидера и покровителя национальной культуры Гейдара Алиева.

Преемник великого лидера Президент Ильхам Алиев активно способствует развитию ковроткачества в стране. Создание ОАО "Азерхалча", учреждение профессионального праздника "День ковродела", а также строительство и ввод в эксплуатацию мастерских по производству ковров в городах и районах нашей республики являются яркими примерами значительной государственной поддержки ковроделов.

Благодаря пристальному вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева в 2016-2020 годах Открытое акционерное общество "Азерхалча" основало и запустило работу более 20 филиалов.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева, которой принадлежит огромная роль в развитии нашей национальной культуры, внесла ценный вклад в сохранение ковроткачества. Неоценимы заслуги Мехрибан ханым Алиевой и в устранении проблем ковроделов, расширении их деятельности, а также пропаганде их успехов в международном масштабе. По ее инициативе на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию в 2010 году азербайджанское ковровое искусство было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Продукция ОАО "Азерхалча" изготавливается на основе эскизов, разработанных художниками-ковровщиками. Впервые в мире именно в Азербайджане на основе старинных и оригинальных ковров был разработан электронный вариант новых эскизов. Эти эскизы каталогизированы по группам "Баку", "Карабах", "Нахчыван", "Иреван", "Тебриз", "Ширван", "Губа", "Гянджа", "Газах - Борчалы".

Согласно утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым Государственной программе по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы Министерство экономики и ОАО "Aзерхалча" обеспечили создание, развитие и продвижение бренда Аzerbaijan Carpet.

Для продвижения азербайджанских ковров на зарубежных рынках установлены партнерские отношения с компаниями из США, России, Японии и Швеции. В 2019 году шведская фирма NGK-AZE обратилась к "Азерхалча" с запросом на импорт азербайджанских ковров для поставки в их страну. В магазине, расположенном в Стокгольмском торговом центре Vikjö, были представлены для продажи ковры различных размеров, принадлежащие к бакинской, карабахской, губинской, ширванской и гянджинской школам ковроделия.

Ежегодно в Ичеришехер проходит Международный фестиваль ковра, главной задачей которого является популяризация азербайджанского ковроткачества на международной арене. Цель фестиваля - демонстрация богатой истории этого древнего искусства, а также обмен опытом и навыками с ковроделами со всего мира.

Отметим, что в этом году фестиваль совпал с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.