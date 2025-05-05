https://news.day.az/economy/1750386.html В нескольких регионах Азербайджана пройдут земельные аукционы Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана объявила о проведении очередного земельного аукциона, который состоится 4 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, торги пройдут в территориальных отделениях службы, расположенных в Евлахе, Уджаре, Имишли и Агджабеди.
В нескольких регионах Азербайджана пройдут земельные аукционы
Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана объявила о проведении очередного земельного аукциона, который состоится 4 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, торги пройдут в территориальных отделениях службы, расположенных в Евлахе, Уджаре, Имишли и Агджабеди.
На аукцион будут выставлены восемь земельных участков, находящихся в распоряжении различных муниципалитетов.
Более подробная информация доступна по указанной ссылке.
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