Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О социальной службе"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной службе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, социальный работник в течение 10 рабочих дней со дня предоставления ему заявления проводит оценку и определение потребности лица (семьи) в социальных услугах и готовит отчет, в котором отражаются форма, вид социальной услуги, место и срок предоставления социальной услуги.

Полустационарное (в течение дня) социальное обслуживание заключается в оказании социально-бытовых, медико-социальных, социально-культурных и иных установленных настоящим законом услуг в дневное или ночное время лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилым людям, способным самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности и обладающим активной двигательной способностью, и лицам с инвалидностью старше 18 лет, привлечению их к соответствующей трудовой деятельности.

Социально-культурное обслуживание направлено на адаптацию лиц к социально-культурной жизни, эффективную организацию досуга.

Порядок осуществления контроля качества и эффективности оказываемых услуг в учреждениях социального обслуживания устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Глава государства также подписал указ в связи с данным документом.