Раскрыта стратегия США в Черном море

Для осуществления стратегии на Черном море, США необходим союзник в виде Румынии. Об этом написал журнал The National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор материла указывает, что для США нет более важного союзника, чем Румыния, для обеспечения американских интересов в регионе. "Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана", - отмечается в статье.