Азербайджанские компании приглашают выйти на белорусскую биржу

Мы ищем партнеров для белорусских компаний.

Об этом сказал Trend председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский, передает Day.Az.

"Мы - биржевая платформа. Это электронная платформа, которая организует торговлю различными товарами. Мы помогаем предприятиям находить друг друга, осуществлять сделки купли-продажи, заключать контракты. Цель нашей биржи - помочь продвижению, продаже товаров. Мы ищем партнеров для белорусских компаний, и если сегодня мы находимся в Азербайджане, то ищем партнеров среди белорусских компаний и для азербайджанских компаний. Поэтому я приехал сюда сегодня. Конечно, я заинтересован в том, чтобы как можно больше компаний из Азербайджана присоединилось к нашей бирже, в том числе из Карабахского региона. Чем больше компаний, тем больше будет товарооборот между нашими странами", - сказал он.

Александр Осмоловский отметил, что сегодня было подписано соглашение с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. "Это агентство поддерживает развитие бизнеса, увеличение товарооборота между нашими странами. Поэтому я думаю, что наше совместное сотрудничество будет способствовать увеличению товарооборота, знакомству компаний друг с другом и поиску партнеров в наших странах. Мы будем разрабатывать совместные проекты, реализовывать их. Думаю, мы этого достигнем", - сказал он.