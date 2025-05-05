Азербайджанская минеральная вода «Истису» выходит на белорусский рынок

Азербайджанская минеральная вода "Истису" в ближайшее время появится на рынке Беларуси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Азербайджан-Беларусь" в Баку.

"Уже подписан контракт на поставку минеральной воды "Истису" в Беларусь. Продукция направлена на лабораторные испытания, и мы рассчитываем на скорое начало регулярного экспорта", - сказал он.

Абдуллаев подчеркнул, что выход "Истису" на зарубежный рынок имеет особое значение: "Экспорт минеральной воды "Истису" для нас - это не просто торговый проект, а символ возрождения освобожденных территорий".