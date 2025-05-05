Apple меняет облик iPhone

В 2026 году компания Apple выпустит первый iPhone без экранного выреза. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист напомнил, что "монобровь" и "динамический остров" появились в экранах на смартфонах Apple в качестве компромисса. Однако он выяснил, что американская корпорация приготовилась разработать первый полноэкранный девайс без видимой фронтальной камеры и датчиков Face ID.

Digital Chat Station проанализировал цепочку поставок Apple и выяснил, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат скрытую под дисплеем фронтальную камеру. Выход этих гаджетов ожидается осенью 2026 года. В свою очередь, iPhone 18 и 18 Air останутся с видимыми камерой и сенсором Face ID.