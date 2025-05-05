Названа сумма товарооборота между Азербайджаном и Беларусью

В первом квартале 2025 года товарооборот превысил 100 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Беларусь", проходящего в Баку.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивую положительную динамику.

"Экспорт азербайджанской продукции в Беларусь вырос на 82 процента и составил 18 миллионов долларов", - отметил он.

Ю.Абдуллаев также подчеркнул активное продвижение азербайджанской алкогольной продукции в белорусской столице: "Мы наблюдаем растущий интерес к азербайджанским винам в Минске. Это один из показателей укрепляющихся экономических связей".

Он также отметил успешное сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с Минским тракторным заводом: "С 2007 года в рамках кооперации было выпущено более 14 тысяч тракторов и свыше 3 тысяч грузовиков".

"Мы уверены, что наши инвестиционные и торговые связи будут только расширяться в ближайшие годы", - сказал Ю.Абдуллаев.