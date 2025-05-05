В Азербайджане внесены изменения в закон "О фельдъегерской связи"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О фельдъегерской связи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, порядок перевозки дипломатической корреспонденции будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Глава государства также подписал указ в связи с данным документом.