https://news.day.az/officialchronicle/1750391.html В Азербайджане внесены изменения в закон "О фельдъегерской связи" Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О фельдъегерской связи". Согласно документу, порядок перевозки дипломатической корреспонденции будет определяться соответствующим органом исполнительной власти, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Азербайджане внесены изменения в закон "О фельдъегерской связи"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О фельдъегерской связи".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, порядок перевозки дипломатической корреспонденции будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.
Глава государства также подписал указ в связи с данным документом.
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