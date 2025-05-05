https://news.day.az/world/1750459.html Мощное наводнение в Иордании затопило историческую Петру - ВИДЕО В Иордании мощное наводнение затопило памятник истории и архитектуры Петру. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Почти 1800 туристов были эвакуированы. По официальным данным, погибли трое, среди них бельгийская туристка.
Мощное наводнение в Иордании затопило историческую Петру - ВИДЕО
В Иордании мощное наводнение затопило памятник истории и архитектуры Петру.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Почти 1800 туристов были эвакуированы. По официальным данным, погибли трое, среди них бельгийская туристка.
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