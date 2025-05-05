Мощное наводнение в Иордании затопило историческую Петру

В Иордании мощное наводнение затопило памятник истории и архитектуры Петру. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Почти 1800 туристов были эвакуированы. По официальным данным, погибли трое, среди них бельгийская туристка.