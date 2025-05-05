Пакистан испытал новую ракету с дальностью полета в 120 км

Пакистан в понедельник осуществил успешный учебно-боевой пуск ракеты класса "земля-земля" серии "Фатах" с дальностью полета в 120 км, передает Dawn, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Цель запуска - обеспечить боеготовность войск и проверить основные технические параметры оружия, в том числе передовую систему навигации ракеты и ее повышенную точность", - говорится в заявлении вооруженных сил Пакистана.

За запуском наблюдали высокопоставленные армейские офицеры, ученые, инженеры. Командование ВС Пакистана и сухопутных войск поздравили с успешной проверкой боеготовности ракеты всех причастных лиц.

При этом в мае 2024 года ВС Пакистана также проводили тестовый пуск управляемой ракеты "Фатах-2", с дальностью действия в 400 км и способностью обходить вражеские системы ПРО, напоминает Dawn.