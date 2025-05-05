Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Парадный фасад французской "демократии" вновь расцвечен лозунгами о диалоге, стабильности и уважении к культурному многообразию. Париж делает вид, будто ведёт переговоры. Но под этими декорациями - старая, до боли знакомая колониальная сцена: та же надменность метрополии, та же вымученная снисходительность, та же вооружённая тень, которая висит над каждым словом, сказанным на переговорах.

В Новой Каледонии, колониальной жемчужине в цепи заморских территорий Франции, вновь стартовали так называемые переговоры о будущем политическом статусе архипелага. Формально - обсуждение будущего. Фактически - операция по спасению остатков империи.

Это не переговоры. Это - очередной акт колониального театра, где сценарий написан в Париже, роли распределены между бюрократами и жандармами, а коренному народу отведена лишь массовка. Франция, отточившая искусство лицемерия до блеска золотых мундиров и стеклянных фасадов ЮНЕСКО, вновь облачила свою старую империю в грим "диалога", прикрыв дубинку словом "демократия".

На архипелаг, где каждый сантиметр земли пропитан болью изгнания и забытых могил, снова спустилась республиканская арматура: министр с папками, армия с приказами, журналисты с микрофонами. Всё как положено - церемониально, театрально, лживо.

Франция делает вид, будто слышит. Но слышать - не значит слушать. А слушать - не значит отпускать.

Новая Каледония - это не диалог. Это выжженная колониальная декорация, где за лозунгами "национального единства" скрываются старые цели: удержать контроль, задавить голос, перерасписать судьбу народа, как раньше - карту.

И Париж, лишённый империи, но не инстинкта хозяина, делает всё, чтобы сохранить хотя бы её призрак. Пусть даже ценой очередного унижения целой нации.

... 29 апреля в Нуэму прибыл министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс - с прессой, охраной, пафосом. Он заговорил о "национальном единстве", "справедливом устройстве" и "устойчивом развитии". Эти слова он произносит в регионе, где жандармы патрулируют улицы, а коренной народ - канаки - десятилетиями живёт в бедности, отстранённый от власти, ресурсов и будущего.

2 мая состоялось пленарное заседание. Оно длилось менее двух часов. У большинства участников не оказалось мандатов.

Формальность. Фарс. Театр, поставленный под фон военных учений "Южный Крест 2025", завершившихся накануне в Нуэме с участием французской армии. Десантники, вертолёты, корабли - Париж не скрывает: острова остаются в кольце штыков.

Переговоры перешли в кулуарный формат. Обсуждают - не с канаками, а над канаками. Вопросы - гражданство по 10-летнему проживанию, избирательные списки, делегирование полномочий от центра. Важнейший пункт - очевидная попытка изменить демографический и политический баланс, размыть голос коренного населения, встроить его в схему управляемой лояльности.

Но реальность кричит сквозь дипломатические протоколы. Канакский народ помнит 2024 год - когда протесты против изменений в избирательной системе были подавлены с применением силы, когда были арестованы десятки молодых активистов, когда улицы Нуэмы превратились в поле боя между свободой и резиновыми пулями. И сегодня, накануне первой годовщины этих событий, Франция вновь усиливает контроль: в регион переброшены 1500 жандармов. Ни один шорох не должен нарушить театральный покой "переговоров".

Франция утверждает, что хочет "вовлечь молодёжь в политический процесс". Но той самой молодёжи давно дали понять: в этом спектакле они - статисты, не актёры. Ни один из их голосов не доходит до переговорного стола. Их участие - только под надзором, под слежкой, под страхом задержания.

И в то же время - как кощунственное сопровождение переговорного процесса - министр Вальс заявляет о "стратегической значимости Новой Каледонии для Франции" и подтверждает "непоколебимую приверженность Парижа к присутствию в Индо-Тихоокеанском регионе". То есть речь идёт вовсе не о судьбе народа, а о судьбе военного флага, который Франция пытается удержать на геополитической карте любой ценой.

1 мая Мануэль Вальс встретился с заместителем премьер-министра Новой Зеландии Уинстоном Питерсом. Последний призвал к миру и диалогу. Но в этой фразе снова отсутствует главное - право. Право народа на свободу. Право не быть подданным республики, чья армия приходит раньше, чем воля народа оформляется в документ.

Переговоры должны продлиться до 7 мая, и вполне вероятно, что их продлят. Не потому что стороны сближаются. А потому что Франции нужно время. Время на очередной акт.

На каждом этапе Париж пытается скрыть главное: в Новой Каледонии нет диалога - есть администрирование. Нет переговоров - есть управление последствиями восстания. Нет демократии - есть её картонный макет.

Колониальная империя XXI века держится не на цепях, а на бюрократии, военной демонстрации и лицемерной риторике. Но всё это трещит, когда на улицах звучат голоса канаков. Они не просят больше интеграции. Они требуют освобождения. Их требования не о процентах полномочий. Они - о праве жить на своей земле по своим законам.

Франция может выстраивать любые дипломатические мизансцены. Но мир всё громче видит в её лице не хранителя демократии, а последнего неоимпериалиста Европы, который боится одного: свободы тех, кого он считает периферией.

И Новая Каледония - уже не периферия. Это точка, где решается, кто победит: прошлое или будущее.

Франция на протяжении веков пытается убедить мир, что она - "родина прав человека", оплот демократии и света цивилизации. Однако за фасадом лозунгов о "либеральных ценностях" и "национальном единстве" прячется имперская логика подавления, эксплуатации и колониального высокомерия. Одним из самых болезненных примеров французского неоколониализма остаётся Новая Каледония - архипелаг, превращённый в стратегический плацдарм, ресурсную кормушку и политическую витрину, которую Париж не готов отпускать на свободу даже ценой крови.

Новая Каледония была аннексирована Францией в 1853 году, став тюремной колонией и зоной насильственного переселения. Тысячи канаков - коренного меланезийского народа - были лишены земли, вытеснены на негодные для жизни территории, подчинены колониальному режиму, а их культура - маргинализирована и подавлена. Французская администрация сотни лет рассматривала архипелаг не как общество, требующее развития, а как сырьевую базу и военный опорный пункт в южной части Тихого океана.

В XX веке Новая Каледония стала ареной систематической дискриминации: канаков лишали права на участие в выборах, доступа к образованию, медицине и экономике. Колониальный строй укреплялся массированным завозом белых поселенцев (кальдошей), чьё численное и имущественное превосходство становилось инструментом ассимиляции и давления.

Под давлением массовых протестов и столкновений в 1980-х годах, завершившихся кровавыми событиями в Оувеа в 1988 году (где погибли 19 канаков и 2 жандарма), Франция подписала Нумеаское соглашение 1998 года, по которому Новая Каледония получила расширенную автономию с обещанием трёх референдумов о независимости. Формально - жест доброй воли. По сути - отложенная форма манипуляции.

В 2018, 2020 и 2021 годах прошли три плебисцита. Последний был бойкотирован канакскими движениями - Франция провела его в разгар пандемии, несмотря на призывы отложить голосование. Итог: менее 44% явки и 96,5% голосов против независимости - фарс, который Париж представил как "волю народа".

Новая Каледония - третий крупнейший производитель никеля в мире. Но кому он принадлежит? Крупнейшие никелевые заводы контролируются французскими, швейцарскими и южнокорейскими корпорациями. При этом коренное население живёт в условиях нищеты, безработицы и социальной маргинализации.

Канакские районы страдают от отсутствия базовой инфраструктуры, школ, больниц и рабочих мест. Молодёжь массово уезжает, теряя связь с родной культурой. По данным на 2024 год, уровень безработицы среди канаков в 2,5 раза выше, чем среди белого населения.

Вместо развития - военные учения. В 2025 году Франция провела в Нумеа манёвры "Южный Крест 2025" с привлечением десантников, авиации и флотилии. Это не оборона, это демонстрация силы: Новая Каледония - якобы французская земля, и любое стремление к независимости будет подавлено.

Под предлогом "обеспечения общественного порядка" Париж направил на архипелаг 1,5 тысячи жандармов. Официально - против экстремизма. Фактически - против молодежи, требующей свободы. За последние 12 месяцев задержаны более 600 человек, многие из которых - несовершеннолетние.

На фоне бесправия растёт движение за независимость. Фронт за освобождение канаков и социалистическую независимость (FLNKS), профсоюзы, культурные ассоциации, студенческие организации требуют:

Немедленного признания права на самоопределение

Вывода иностранных корпораций из горнодобывающего сектора

Создания независимой образовательной системы на канакских языках

Справедливого распределения земель

Амнистии для политзаключённых

Их борьба - это не каприз, а право, гарантированное Уставом ООН. Это не сепаратизм, а акт исторической справедливости. Это не радикализм, а выживание народа, систематически уничтожаемого через культурную эрозию и экономическую маргинализацию.

В апреле-мае 2025 года Франция вновь инициировала переговоры. Однако всё было срежиссировано: большинство местных делегатов не имели мандатов, формат пленарного заседания был развален менее чем за два часа. Это - дипломатическое шоу, призванное легитимизировать статус-кво и создать иллюзию диалога.

Главный камень преткновения - предложение ввести новое "каледонское гражданство" на основе 10-летнего проживания. Это позволит Франции искусственно расширить электорат за счёт переселенцев и нивелировать голос канаков. Прямая манипуляция, одетая в технократическую оболочку.

Новая Каледония числится в списке ООН как "несамоуправляемая территория". Однако крупнейшие державы мира - от США до Австралии - избегают открытой критики Франции. Визит в Нумеа вице-премьера Новой Зеландии Уинстона Питерса - редкое исключение, но даже он ограничился "призывом к диалогу".

Где голоса правозащитников? Где "свободная пресса"? Где санкции ЕС против режима неоколониализма? Молчание - это соучастие.

На фоне усиливающегося давления Франции на стремление народа Новой Каледонии к независимости, именно Азербайджан занимает всё более заметную и принципиальную позицию в международном пространстве как сторонник деколонизации, реальной свободы и уважения к праву народов на самоопределение. В 2025 году, на фоне обострения ситуации в архипелаге и волны репрессий со стороны Парижа, поддержка Баку приобрела не только символическое, но и политическое значение.

В апреле 2025 года в Баку прошёл Форум солидарности народов, борющихся с неоколониализмом. В нём приняли участие активисты из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты и Мартиники. Ключевым событием стало выступление делегата канакского национального фронта за независимость FLNKS (Фронт де либерасьон) Патриса Вакама:

"Во Франции нас пытаются заставить молчать. Но здесь, в Баку, мы обрели голос. Мы чувствуем, что нас не используют как политическую декорацию, а воспринимают как равных партнёров в глобальной борьбе за свободу".

По итогам форума была принята Бакинская декларация, в которой Азербайджан официально выразил поддержку праву народа Новой Каледонии на полную независимость и осудил "жёсткие меры Франции по подавлению политических свобод, насильственное изменение демографического состава и милитаризацию архипелага".

В мае 2025 года, в контексте проходящих в Нумеа переговоров о будущем статусе архипелага, Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с комментарием, в котором выразило обеспокоенность непрозрачностью переговорного процесса и "продолжением политической практики, при которой мнение коренного населения систематически игнорируется в пользу геополитических и экономических интересов Парижа".

Азербайджан напомнил, что согласно Резолюции 1514 Генассамблеи ООН, колониальные народы имеют неотъемлемое право на свободу и независимость, и любые формы принуждения, даже под прикрытием "институционального диалога", являются нарушением международного права.

На фоне лицемерного молчания Европейского союза, отказавшегося даже комментировать насилие против протестующих в Нумеа в мае 2024 года и репрессивные меры 2025 года (включая аресты 217 активистов, в том числе 11 несовершеннолетних), именно Азербайджан стал той страной, которая осудила неоколониальные действия Парижа на официальном уровне.

Эта позиция Азербайджана раздражает французское руководство, которое в начале 2025 года предприняло попытки обвинить Баку в "вмешательстве во внутренние дела Франции". На что официальный Баку ответил:

"Право на свободу - не внутреннее дело империй. Это универсальная ценность, закреплённая международным правом". ...И в этом стремлении быть собой - свободным, достойным, не задавленным - Новая Каледония находит в Азербайджане не покровителя, а равного. Того, кто сам прошёл путь освобождения, кто знает цену молчания мира и ложной нейтральности, кто не боится называть вещи своими именами - и чью солидарность невозможно купить, ослабить или обойти.

Азербайджан не навязывает союзов, не диктует условий, не размахивает флагом только тогда, когда это выгодно. Он просто - встаёт рядом. Потому что знает: молчание - это соучастие. А слово, сказанное вовремя, - это сопротивление.

Пока Франция мастерит очередную витрину из терминов "многоуровневого суверенитета" и "демократического согласования", Баку говорит просто: никакая бумажная конструкция не заменит свободы. Никакая "институциональная рамка" не заглушит голос народа. И никакая республика не может называться демократической, пока держит один народ под флагом, который тот не выбирал.

Для Азербайджана Новая Каледония - не дальняя земля. Это точка на глобальной карте борьбы с ложью, маскирующейся под порядок. Это зеркало, в которое рано или поздно заглянет каждый, кто ещё верит в "постколониальный мир".

И пусть Париж рисует на картах заморские "территории" как составную часть "республики". История рисует иначе. Она знает, где был народ. Где был страх. Где было предательство. И где - была правда.

А правда в том, что свободу не отменить. Её можно отложить. Можно оттеснить. Можно замолчать. Но она всё равно идёт. И Азербайджан идёт вместе с ней.