Зангезурский коридор служит важнейшим связующим звеном между Азией и Европой.

Об этом говорится в заявлении управляющего АБР от Азербайджана, министра финансов Сахиля Бабаева для бизнес-сессии управляющих банка, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Зангезурский коридор - это стратегическая инициатива, направленная на укрепление региональной связанности и экономической интеграции. Этот маршрут играет ключевую роль в обеспечении транспортной связи между Азией и Европой, способствуя перемещению товаров, услуг и людей в регионе. Инвестируя в этот коридор, Азербайджан стремится открыть новые экономические возможности, продвигать устойчивое развитие и усиливать сотрудничество между соседними странами", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что Зангезурский коридор - это не просто инфраструктурный проект. Он символизирует стремление к созданию прочных партнёрств, обеспечению стабильности и процветания во всём регионе.