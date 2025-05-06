Азиатский банк развития (АБР) значительно увеличил финансирование частного сектора в 2024 году, заявил президент АБР Масато Канда, выступая на бизнес-сессии управляющих банка, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Общий объем обязательств АБР по суверенным и частным операциям составил 24,3 миллиарда долларов, включая финансирование, гранты и техническую помощь. При этом объём поддержки частного сектора вырос на 29% по сравнению с 2023 годом", - отметил он.

Канда также сообщил, что АБР расширил объём льготной помощи для стран-членов, имеющих на неё право - до 5,7 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем в 2023 году.

"Поддержка развивающихся стран-членов, находящихся в нестабильной ситуации или пострадавших от конфликтов, а также малых островных развивающихся государств также значительно увеличилась - общий объем обязательств достиг 1,1 миллиарда долларов, что на 47% больше по сравнению с 2023 годом.

Техническая помощь АБР играет ключевую роль в повышении эффективности проектов развития, укреплении потенциала стран и содействии региональному сотрудничеству. В 2024 году объём такой помощи составил 298 миллионов долларов, увеличившись на 13%", - добавил он.