Великобритания решила обновить план действий на случай войны
Великобритания разрабатывает обновленную версию плана действий на случай войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.
В "Плане национальной защиты" будет определена последовательность действий в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. В секретном досье будет определена реакция британского правительства на объявление войны и в какие бункеры будут направлены члены кабмина и королевской семьи.
Telegraph отмечает, что план вряд ли будет опубликован. Документ содержит несколько сценариев, в том числе нападение на Британию с использованием обычных и ядерных ракет. Впервые будет разобран сценарий кибернетической войны, угроза которой ранее считалась несущественной.
Основная причина разработки нового плана (предыдущий был разработан в 2005 году) - угроза нападения со стороны России.
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