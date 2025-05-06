Новые видеокарты Nvidia получат больше памяти

Компания Nvidia разрабатывает обновленные версии видеокарт GeForce RTX 5080 Super и RTX 5070 Super, которые получат увеличенный объем памяти стандарта GDDR7. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, RTX 5080 Super будет оснащена 24 ГБ видеопамяти, а RTX 5070 Super - 18 ГБ. Оба решения, наряду с мобильной RTX 5090, будут использовать трехгигабайтные модули GDDR7. Несмотря на увеличение объема памяти примерно на 50% по сравнению с базовыми версиями RTX 5080 (16 ГБ) и RTX 5070 (12 ГБ), прирост производительности данных моделей ожидается умеренным.

Точные сроки анонса и выхода новых видеокарт пока не подтверждены. Как правило, версии Super и Ti появляются в середине жизненного цикла серии. Из этого следует, что официальная информация может появиться ближе к концу 2025 года или в рамках выставки CES 2026 в январе.

Уже 19 мая Nvidia выпустит самую доступную видеокарту в актуальной линейке - GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти. Ее рекомендованная розничная цена составит $299.