Азербайджанская теннисистка примет участие в чемпионате Европы

Седьмого мая в Братиславе, столице Словакии, стартует чемпионат Европы по настольному теннису U-21.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на этот раз в соревновании, проводимом на основе рейтингов, нашу страну представит Айлин Аскерова.

Сегодня в Братиславу вылетели наша участница и тренер национальной сборной Сабина Азизли.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 11 мая.