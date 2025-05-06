https://news.day.az/sport/1750617.html Азербайджанская теннисистка примет участие в чемпионате Европы Седьмого мая в Братиславе, столице Словакии, стартует чемпионат Европы по настольному теннису U-21. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на этот раз в соревновании, проводимом на основе рейтингов, нашу страну представит Айлин Аскерова. Сегодня в Братиславу вылетели наша участница и тренер национальной сборной Сабина Азизли.
Азербайджанская теннисистка примет участие в чемпионате Европы
Седьмого мая в Братиславе, столице Словакии, стартует чемпионат Европы по настольному теннису U-21.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на этот раз в соревновании, проводимом на основе рейтингов, нашу страну представит Айлин Аскерова.
Сегодня в Братиславу вылетели наша участница и тренер национальной сборной Сабина Азизли.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 11 мая.
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