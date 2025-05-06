Южный Кавказ - ключевая ось поставок энергоносителей в Европу

Южный Кавказ является ключевой осью поставок энергоносителей в Европу.

Как передает Day.Az, об этом в интервью французкому изданию "Conflits" сказал профессор Высшая коммерческая школа Парижа Сэмюэль Фурфари.

Говоря о Седьмом политическом форуме АДА, который состоялся в прошлом месяце в Ханкенди, он отметил, что мероприятие, организованное Университетом АДА (Азербайджанская дипломатическая академия) и Центром анализа международных отношений - аналитическим центром, базирующимся в Баку, - собрало восемьдесят экспертов, преимущественно из Центральной Азии, США, Ближнего Востока и Африки.

"Стоит отметить низкое представительство Европы и, в частности, полное отсутствие французских участников. Такая конфигурация позволила с большой свободой подойти к глубоким изменениям, происходящим в настоящее время на международной арене, и, надо сказать, с иным видением, чем то, которое обычно разделяется в Европейском союзе. Открытость мыслям других людей всегда воодушевляет. Дебаты выявили сложность и серьезность глобальной ситуации. Мы являемся свидетелями роста национализма, возобновления региональных и глобальных конфликтов, а также вызова многосторонности, которая была основой международного управления со времен Второй мировой войны. Этот кризис проявляется в ослаблении международных организаций, упадке международного права и усиливающейся тенденции к верховенству права сильного на мировой арене", - сказал профессор.

Самуэль Фурфари подчеркнул, что данный форум действительно подчеркнул появление новых полюсов влияния, в частности, за счет растущей роли незападных стран, таких как Азербайджан, который стремится заявить о себе как о субъекте посредничества и диалога между глобальным Югом и глобальным Севером.

"Таким образом, дебаты подчеркнули необходимость переосмысления механизмов международного сотрудничества в условиях, когда раздробленность национальных интересов все больше затрудняет поиск коллективных решений. Действительно, эта международная встреча продемонстрировала масштаб происходящих потрясений и необходимость принятия прагматичного подхода, основанного на анализе реальных властных отношений и поиске компромиссов, адаптированных к новым геополитическим реалиям, при уважении интересов каждой страны. Столкнувшись с кризисом многосторонности и умножением глобальных вызовов, представляется необходимым отдать предпочтение гибким решениям, способным адаптироваться к многообразию национальных интересов, сохраняя при этом основные достижения международного сотрудничества. Этот прагматизм вовсе не означает отказа, а, напротив, является условием эффективного глобального управления в мире, который сейчас является многополярным и нестабильным", - пояснил он.

Говоря о том, каким образом, помимо энергетических ресурсов, географическое положение Азербайджана и его участие в региональных альянсах усиливают роль страны на международной арене, эксперт отметил, что значительная часть влияния Азербайджана обусловлена его стратегическим расположением на перекрёстке Евразии, несмотря на то что страна также известна своими обширными энергетическими ресурсами.

"Тюркская страна и наследница Шелкового пути, она зарекомендовала себя как центральный игрок в "Среднем коридоре" - логистической оси, связывающей Китай с Европой в обход России. Такая географическая конфигурация отводит Азербайджану ключевую роль в новой динамике евразийских связей, делая страну незаменимой для Китая в рамках его инициативы "Один пояс, один путь". Отношения между тюркскими государствами, основанные на исторических, этнических, языковых и культурных связях, укрепляются и стремятся к большей интеграции. Являясь активным членом Организации тюркских государств, Азербайджан развивает региональную солидарность, которая выражается как в политической, так и в экономической сфере, в частности посредством крупных инфраструктурных проектов. Появление "тюркского объекта" является частью глобальной геополитической фрагментации и может превратить регион в ведущий центр международной активности", - уточнил Самуэль Фурфари.

Профессор подчеркнул, что тесное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном ярко демонстрирует эффективность регионального взаимодействия, благодаря которому удалось создать стратегические энергетические коридоры для транспортировки нефти и газа из Каспийского моря в Европейский Союз.

"Это достижение превратило Южный Кавказ в геополитически стратегический регион, где каждая страна служит воротами для другой для доступа к различным рынкам и континентам. Географическое положение этих двух государств между Каспийским и Черным морями делает их важными перекрестками энергетических и торговых потоков. Будущее этой динамики во многом будет зависеть от способности Азербайджана реализовать такие проекты, как Зангезурский коридор (о котором ваш журнал писал в прошлом номере), который напрямую свяжет страну с Турцией через Нахичевань, минуя Армению и Иран. Этот коридор, если он будет реализован, значительно укрепит региональную интеграцию и евразийские связи, одновременно изменив баланс сил в исторически нестабильном регионе", - констатировал Самуэль Фурфари.

В то же время он отметил, что география Азербайджана в сочетании с активной дипломатией и сильными региональными альянсами позволяет ему заявить о себе как о ключевом игроке в вопросах европейской энергетической безопасности и реструктуризации мировых торговых путей.

"Если эта многообещающая динамика сохранится, она принесет пользу не только Азербайджану и Грузии, но и многим другим региональным и международным субъектам. Интерес к Среднему коридору не ограничивается Китаем. Это касается всех стран Центральной Азии, о чем свидетельствует весомое присутствие на форуме пяти центральноазиатских республик. Эта региональная мобилизация является частью более широкой динамики стратегического перепозиционирования Центральной Азии, долгое время считавшейся периферийной, но сегодня имеющей тенденцию становиться настоящим геополитическим и логистическим перекрестком между Европой и Азией", - отметил профессор.

Самуэль Фурфари подчеркнул, что за неделю до форума президент Европейской комиссии и президент Совета Европейского союза отправились в Самарканд, чтобы подписать соглашение о партнерстве с этими странами, которые теперь стремятся заявить о себе как о самостоятельных региональных державах.

"Эти амбиции находят свое отражение в масштабных инвестициях в транспортную и логистическую инфраструктуру, такую ​​как грузинские морские порты, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, азербайджанский порт Алят и развитие морского транспорта на Каспийском море. Эти конкретные достижения теперь позволяют запустить новые Шелковые пути, тем самым облегчая перемещение товаров между Европой, Центральной Азией и Китаем. Азербайджан также занимает уникальное место в истории мировой энергетики. На самом деле именно в Баку, а не в Соединенных Штатах, в 1846 году, во времена Российской империи, была пробурена первая нефтяная скважина. Это открытие проложило путь к процветанию нефтяной промышленности, в частности, благодаря усилиям братьев Нобель, обосновавшихся в Санкт-Петербурге. Однако это процветание было внезапно прервано советским периодом, в течение которого азербайджанская нефть эксплуатировалась в интересах Москвы, что лишало страну прибыли. С распадом СССР Азербайджан смог вновь обрести энергетическую судьбу, возобновив нефтегазовую эпопею, которая сегодня определяет его геополитику", - пояснил он.

Эксперт отметил, что после войны в Украине Азербайджан помог смягчить энергетический кризис в Европе, увеличив поставки газа в Евросоюз почти на 60 процентов в период с 2021 по 2024 год - с 8 до почти 13 миллиардов кубометров.

"Этот рост позволил новым странам, таким как Хорватия и Словакия, стать потребителями азербайджанского газа. Осознавая свою зависимость, Евросоюз теперь просит Баку удвоить поставки к 2027 году. Однако это стремление сдерживается инфраструктурными ограничениями: ЮГК уже работает на пределе своих возможностей, и любое увеличение потребует инвестиций в размере около 20 миллиардов долларов, разделенных между разработкой новых морских месторождений и транспортировкой. Однако политическая неопределенность в Европе, отмеченная заявлениями президента Европейской комиссии о старении ископаемого топлива и заявлениями Марио Драги в его докладе о потере конкурентоспособности, в котором говорится, что к 2030 году газ больше не будет использоваться в Европейском союзе, сдерживает готовность азербайджанских инвесторов идти на риск", - уточнил Самуэль Фурфари.

Кроме того, Самуэль Фурфари подчеркнул, что Азербайджан, экспортируя 60 процентов своей нефти в Израиль, демонстрирует способность диверсифицировать рынки сбыта и позиционировать себя как надёжного партнёра, что делает его ключевым игроком в новой энергетической геополитике, характеризующейся изобилием ресурсов и ориентированной на интересы покупателей.

Возвращаясь к теме форума, он отметил, что одним из ключевых выводов стала важность дипломатических отношений и посреднической роли, которую Азербайджан стремится играть в регионе."

"Турция и Израиль, два стратегических партнера Баку, прекрасно иллюстрируют эту динамику. Шушинская декларация, подписанная в 2021 году, официально оформила союз между Турцией и Азербайджаном, закрепив углубленное сотрудничество в военной, энергетической, экономической и культурной областях. Израиль, со своей стороны, на протяжении многих лет поддерживает крепкую дружбу с Азербайджаном, основанную на общих интересах и взаимном доверии, проверенном в трудные времена. В этом контексте Баку активно работает над сближением Анкары и Иерусалима, играя сдержанную, но решающую роль в нормализации их отношений, о чем свидетельствуют недавние встречи на высоком уровне, организованные в Баку для ослабления напряженности, особенно по сирийскому вопросу. Эта роль посредника придает Азербайджану новый дипломатический статус, позволяя ему влиять на региональный баланс и содействовать стабильности, одновременно укрепляя свои собственные альянсы. Эта способность объединять порой антагонистических партнеров, не добиваясь признания, демонстрирует прагматичную и конструктивную дипломатию, которая является частью логики многополярного мира, где альянсы меняются, а интересы сходятся", - сказал профессор.

Самуэль Фурфари также подчеркнул, что еще один важный момент форума касался развития отношений с США.

"При администрации Байдена-Блинкена США проводили откровенно неблагоприятную политику, характеризующуюся односторонней поддержкой Армении. Такое отношение серьезно подорвало доверие Баку к Вашингтону, спровоцировав беспрецедентный дипломатический кризис. В ответ Азербайджан укрепил связи с другими партнерами. Возвращение администрации Трампа уже изменило ситуацию, о чем свидетельствует возобновление контактов на высоком уровне. Враждебность администрации Байдена проявилась и в действиях американского агентства USAID, обвиняемого Баку в содействии сетям влияния, противоречащим национальным интересам, и подрыве традиционных ценностей страны. Эта враждебность побудила генерального прокурора Азербайджана начать расследование незаконной деятельности USAID. Продолжающееся расследование позволяет нам оценить масштабы антиазербайджанской деятельности агентства. В ответ появились призывы к исключению USAID, сопровождавшиеся прямой просьбой к администрации Трампа принять меры против организации", - добавил профессор.

Коснувшись азербайджано-армянского конфликта он подчеркнул, что этот вопрос по-прежнему волнует всех, поскольку он определяет стабильность на Кавказе и будущее региональных отношений.

"Для Азербайджана 44-дневная война 2020 года положила конец трем десятилетиям оккупации Карабаха, кульминацией которой стало подписание Арменией акта о капитуляции 10 ноября 2020 года. С тех пор динамика кардинально изменилась: Азербайджан восстановил контроль над всеми своими территориями.тВ марте 2025 года был сделан решающий шаг: две страны объявили о завершении работы над текстом мирного соглашения, призванного положить конец почти сорокалетнему конфликту. Однако подписание этого договора по-прежнему приостановлено, поскольку Азербайджан требует от Армении внести поправки в свою конституцию, чтобы исключить любые упоминания о территориальных претензиях по Карабаху, что является непременным условием нормализации отношений. Это требование, которое потребует проведения референдума в Армении, является политически чувствительным для правительства Никола Пашиняна, особенно в связи с подготовкой к проведению парламентских выборов в 2026 году", - заявил Самуэль Фурфари.

Профессор отметил, что после восстановления контроля Азербайджана в ходе военной операции в сентябре 2023 года почти все армянское население покинуло регион, в результате чего Ханкенди и другие населенные пункты фактически опустели.

"С тех пор Азербайджан утвердил свой суверенитет над всей территорией, уничтожив символы сепаратистской администрации и начав масштабную программу реконструкции и реинтеграции. Подчеркиваю, что христианские церкви я увидел случайно. Название Ханкенди, что означает "село хана", напоминает об азербайджанском происхождении города, основанного в XVIII веке Карабахским ханством, до того, как Российская империя, а затем Советский Союз изменили демографический состав и территориальную организацию региона. Сегодня в Азербайджане ведутся работы по восстановлению городской инфраструктуры и утверждению исторической идентичности города. В Физули открыт аэропорт, а также завершается строительство автомагистрали, которая соединит регион. Я заметил, что создание Карабахского университета в Ханкенди уже привлекает студентов, что должно способствовать возрождению местной жизни, в частности, побуждая население инвестировать в этот регион и участвовать в университетской жизни", - сказал эксперт.

Самуэль Фурфари подытожил, что нормализация ситуации в регионе теперь зависит от подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Если такое соглашение будет достигнуто, больше не будет серьезных препятствий для регионального сотрудничества и интеграции Южного Кавказа в Новые Шелковые пути, что принесет пользу всем странам региона. Перспектива создания мирного, взаимосвязанного и процветающего региона с обильными и дешевыми энергоресурсами, способного стать перекрестком между Европой и Азией, теперь вполне достижима, при условии преодоления прошлых обид и обеспечения прочной стабильности", - заключил профессор.