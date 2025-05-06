https://news.day.az/hitech/1750528.html Китайцы создали уникального робота - ВИДЕО Китайцы создали робота, который управляется выращенными в лаборатории клетками человеческого мозга. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такой робот обучается быстрее искусственного интеллекта, при этом на меньшем объеме данных и с меньшими энергозатратами.
Китайцы создали уникального робота - ВИДЕО
Китайцы создали робота, который управляется выращенными в лаборатории клетками человеческого мозга.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такой робот обучается быстрее искусственного интеллекта, при этом на меньшем объеме данных и с меньшими энергозатратами. К тому же проявляет элементы "интуиции" и "творчества", недоступные AI. Значит ли это, что в лабораторную биомассу просочилось то, что принято называть человеческим сознанием?
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