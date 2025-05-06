США провели второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата

Соединенные Штаты провели в марте второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A.

Как передает Day.Az, об этом говорится в опубликованном письменном заявлении Пентагона.

Первое успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата компании Stratolaunch прошло в декабре 2024 года, но не было предано огласке. "В ходе обоих испытаний гиперзвуковой аппарат Stratolaunch Talon-A стартовал с самолета-носителя Roc, пролетел над Тихим океаном и развил скорость более 5 Махов, после чего приземлился на базе космических сил Ванденберг", - сообщили в Минобороны.