https://news.day.az/hitech/1750507.html США провели второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Соединенные Штаты провели в марте второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A. Как передает Day.Az, об этом говорится в опубликованном письменном заявлении Пентагона.
США провели второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата
Соединенные Штаты провели в марте второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A.
Как передает Day.Az, об этом говорится в опубликованном письменном заявлении Пентагона.
Первое успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата компании Stratolaunch прошло в декабре 2024 года, но не было предано огласке. "В ходе обоих испытаний гиперзвуковой аппарат Stratolaunch Talon-A стартовал с самолета-носителя Roc, пролетел над Тихим океаном и развил скорость более 5 Махов, после чего приземлился на базе космических сил Ванденберг", - сообщили в Минобороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре