Военные США приостановили вертолётные полёты у Пентагона

Сухопутные войска США были вынуждены приостановить тренировочные полеты военных вертолетов возле Пентагона из-за создания ими помех прибывающим в американскую столицу пассажирским лайнерам.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, 12-й батальон армейской авиации отдал такой приказ после того, как два самолета были вынуждены прервать заход на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана. В обоих случаях причиной инцидента стали полеты военных вертолетов Black Hawk.