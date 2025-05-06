https://news.day.az/world/1750508.html Военные США приостановили вертолётные полёты у Пентагона Сухопутные войска США были вынуждены приостановить тренировочные полеты военных вертолетов возле Пентагона из-за создания ими помех прибывающим в американскую столицу пассажирским лайнерам. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Военные США приостановили вертолётные полёты у Пентагона
Сухопутные войска США были вынуждены приостановить тренировочные полеты военных вертолетов возле Пентагона из-за создания ими помех прибывающим в американскую столицу пассажирским лайнерам.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, 12-й батальон армейской авиации отдал такой приказ после того, как два самолета были вынуждены прервать заход на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана. В обоих случаях причиной инцидента стали полеты военных вертолетов Black Hawk.
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