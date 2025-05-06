В Перу обнаружены тела 13 похищенных шахтеров

Тела 13 охранников шахты горнодобывающей компании, которые ранее были похищены, обнаружены в департаменте Ла-Либертад на севере Перу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили местные СМИ.

Горняки были похищены неделю назад членами вооруженной группировки, вовлеченной в нелегальную добычу полезных ископаемых.

Отмечается, что рабочие были найдены со связанными руками и простреленными головами.

Компания призвала власти усилить меры безопасности в районе шахты.

В заявлении компании, где работают шахтеры, они призвали

В 2024 году правительство Перу в рамках борьбы с незаконными преступными организациями объявило чрезвычайное положение в провинции Патаз.

Перу входит в число крупнейших производителе золота в мире.При этом страна сталкивается с проблемами в борьбе с незаконной добычей золота и организованной преступностью.